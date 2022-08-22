Tokat Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından start verilen kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanal Tokat kenarında düzenlenen etkinliklerde Tokat sıla geceleri düzenlendi. Sıla geceleri kapsamında, Tokatlı sanatçılar ve müzik öğretmenleri tarafından oluşturulan Grup Seyyah konser düzenlendi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Ağustos ayımızı kültür ve sanat faaliyetleriyle dolu dolu geçiyor. Bu hafta da yine her akşam Kanal Tokat kenarında çocuklarımız, gençlerimiz, değerli büyüklerimiz için farklı farklı etkinliklerimiz olacak. Pazartesi akşamı Hacivat-Karagöz ve yerel sanatçı konserimiz, salı akşamı ödüllü bilgi yarışmamız ve Grup Seyyah Konserimiz, çarşamba akşamı Urfa Sıra Gecesi, perşembe günü ise Talha Topuz konserimiz olacak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.