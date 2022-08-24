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Tokat'ta düzenlenecek gastronomi festivalinde sanatçılar da sahne alacak

AA

Tokat'ta düzenlenecek gastronomi festivalinde sanatçılar da sahne alacak

TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenecek gastronomi festivalinde konserler de gerçekleştirilecek.

Tokat Belediyesinin kent mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla 27-30 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceği 1. Tokat Gastronomi Festivali'nde düzenlenecek konserlerin programı belli oldu.

Festivalin ilk günü Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumu'nda gerçekleştirilecek Ümit Besen ve Pamela konserleri, saat 20.30'da başlayacak.

İkinci gün konser programları saat 19.00'da başlayacak. İlk olarak Azerin sahneye çıkacak, ardından Buray, müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin son konseri 29 Ağustos Pazartesi günü Murat Dalkılıç tarafından verilecek ve saat 20.30'da başlayacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, festivale katılacak misafirleri çok sayıda etkinlikle karşılayacaklarını belirterek, "Hem mutfağımızın tanıtımı hem de farklı etkinliklerle gerçekleştireceğimiz Tokat Gastronomi Festivali'nin heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz festivalimizin Tokat'ımızın ve Tokat mutfağımızın tanıtımı açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bütün hemşehrilerimin ve misafirlerimizin Tokat'ın tarihini, mutfağını ve kültürünü doyasıya yaşayacağı bir festival olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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