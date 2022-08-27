Milli Eğitim Bakanı Özer, Tokat'ta "Bereket Hasadı Programı"nda konuştu:

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

TOKAT (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarım ve gıda alanının, tedarik zincirlerindeki problemlerden dolayı enerji kadar kritik bir sektör olmaya başladığını söyledi.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Tokat Gastronomi Festivali kapsamında Küçükbağlar köyünde düzenlenen Bereket Hasadı Programı'na katılan Özer, burada yaptığı konuşmada, memleketi Tokat'ta Emine Erdoğan'ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak gastronomide insan kaynağı yetiştirmek için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan Özer, "Tarım, gıda alanı, tedarik zincirlerindeki problemlerden dolayı enerji kadar kritik bir sektör olmaya başladı. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanı'mız ile tarım alanındaki 123 mesleki teknik Anadolu lisesine 2022-2023 eğitim yılında 23 tane ilave ederek 146 mesleki teknik Anadolu lisesine ulaştık. Müfredatı beraber güncelliyoruz. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik tarım alanında sayın Bakan'ımızın, çalışma arkadaşlarının önerileri doğrultusunda ağırlıklı AR-GE alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yiyecek içecek alanında 563 mesleki teknik Anadolu lisesinde 57 bin öğrencimiz eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, Emine Erdoğan'ın kendilerinden gastronomi alanında bir enstitü açılmasını isteğini aktararak, "Türk mutfağının tanıtılması için, geleneksel mutfağın hem Türkiye'de hem dünyada... Özellikle İstanbul'da gastronomi enstitüsünün açılmasını söylemişti. İstanbul'da 2, İzmir'de 2, bir tane Bursa'da, bir tanesi Tokat'ta, bir tanesi Nevşehir'de, bir tanesi Hatay'da, bir tanesi Gaziantep'te, bir tanesi Van'da olmak üzere 10 enstitüyü inşallah eylül ayının sonuna kadar açacağız." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.