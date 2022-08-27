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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tokat'ta "Bereket Hasadı Programı"nda konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizi 7 ayda ziyaret eden kişi sayısı 26 milyona ulaştı. Emeklerimizin neticesini alıyoruz çok şükür ama bu noktaya kolay gelinmediğini de ifade etmek isterim." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tokat'ta "Bereket Hasadı Programı"nda konuştu:

TOKAT (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizi 7 ayda ziyaret eden kişi sayısı 26 milyona ulaştı. Emeklerimizin neticesini alıyoruz çok şükür ama bu noktaya kolay gelinmediğini de ifade etmek isterim." dedi.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Tokat Gastronomi Festivali kapsamında Küçükbağlar köyünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Bereket Hasadı Programı'na katılan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Tokat mutfağında birbirinden leziz tatları gördüklerini söyledi.

Tokat mutfağın kendine özgü eşsiz tatları barındırdığını dile getiren Ersoy, "Tokat kebabı coğrafi işaretli lezzetlerden biri zaten. Yoğurtmaç, leziz etli ve baklalı dolma, pehlili pilav, bat, bacaklı çorba, Zile köme, Zile pekmezi, daha nice lezzetler var." ifadesini kullandı.

Ersoy, son üç yılda turizm alanındaki çalışmalarının meyvelerini fazlasıyla verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öncelikle sizinle geçtiğimiz hafta açıklanan güzel haberi paylaşacağım. Ülkemizi 7 ayda ziyaret eden kişi sayısı 26 milyona ulaştı. Emeklerimizin neticesini alıyoruz çok şükür ama bu noktaya kolay gelinmediğini de ifade etmek isterim. Bu başarının arkasında devletle sektörün sıkı iş birliği, büyük emek, çaba ve gayret var. Senenin başında bu yıl için hedeflerimizi 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik ama gelişmelere baktığımızda bu rakamları güncelleme kararı aldık. Bu sene ülkemizde 47 milyon ziyaretçi ağırlamayı, 37 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyoruz. Bu başarının arkasında turizmin çeşitlendirilmesi de önemli bir yer tutuyor."

Dünyada seyahat edenlerin yüzde 80'inin destinasyon seçiminde tercih yaparken, yeme ve içme imkan ve çeşitliliğini mutlaka göz önünde bulundurduğunun altını çizen Ersoy, bunu dikkate alarak gastroturizmi stratejik alan olarak belirlediklerini anlattı.

Türkiye'nin, dünyanın en zengin ve nitelikli mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli mirasımızı etkili biçimde tanıtarak Türk mutfağının markalaşmasını sağlamak, bizim için büyük, önemli bir hedef. Gastronomi turizmi, aynı zamanda nitelikli turisti de çekerek turizm gelirlerini önemli ölçüde artırıyor. Tokat da gastronomi olarak baktığımızda şanslı bir şehrimiz. Tarladan sofraya lezzet yolculuğu için her şey bu bölgede bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri de hem Türk mutfağının tanıtılması hem de ata tohumunun yaygınlaştırılması için yoğun çaba gösteriyor. 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın açılışını da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ile Balıkesir'de gerçekleştirmiştik. Türk mutfağının tanıtılması konusundaki çabaları nedeniyle bakanlığım, ata tohumunun yaygınlaştırılması yönündeki çabaları nedeniyle de gelecek nesiller adına kendisine teşekkür ettiğimi dile getirmek isterim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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