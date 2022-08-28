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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Hacı Mehmet D. (58) idaresindeki 58 ACU 677 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücünün eşi Adige (57), çocukları Sefa (27) ve Hilal D. (19) yaralandı.

Yerde yatan Hilal D'yi çevredeki vatandaşlar, başucunda yelekle gölgelik oluşturarak, ambulans gelene kadar güneşten korumaya çalıştı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ailenin Sivas'tan Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası'nı ziyarete gittikleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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