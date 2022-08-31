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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Hatipoğlu'nun eşi engelli çocukların doğum gününe katıldı

AA

Vali Hatipoğlu'nun eşi engelli çocukların doğum gününe katıldı

TOKAT (AA) - Tokat'ta Vali Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, engelli çocukların doğum gününe katıldı.

Uzman psikolojik danışman-psikoterapist Ayfer Hatipoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi tarafından 5 özel çocuk için düzenlenen doğum gününe katıldı.

Engelsiz Yaşam Parkı’nda düzenlenen etkinlikte özel çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Hatipoğlu, çocuklarını tek tek tebrik etti. Çocuklar ve aileleri ile ilgilenen Hatipoğlu, özel çocuklara sahip olan ailelerin, çocuklarının yolculuğuna eşlik ederken karşılaştıkları bazı zorlukları çok iyi bildiğini belirtti.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların anne ve babalarına yönelik çalışmaları önemsediğini vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler de bu yolculukta çocuklarınıza eşlik ederken bazı zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Elbette ki hayatınızda bazı güçlüklerle uğraşırken yaşam standardınızda da değişiklikler oluyordur. Birbirinizi en iyi anlayan sizlersiniz. Birbirinize olan desteğinizin çok iyileştirici bir etkisi vardır. Biz ne kadar konuşsak da sizler, o özel çocuklara sahip olan özel insanlarsınız. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak isterim. Bugün bizim için bir başlangıç olsun. Bu sürecinizde ufacık olsun bir katkım olursa çok mutlu olurum."

Etkinlikte, doğum günü pastasını özel çocuklarla birlikte kesen Hatipoğlu, çocuklar ve aileleri ile hatıra fotoğraf çektirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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