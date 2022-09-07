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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

AA

Tokat'ta belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde belde belediye başkanının makam aracına düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili olarak MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Başhekim ile görüştüm Ünal Umay Bey'in de operasyonu gayet başarılı bir şekilde geçmiş. Endişe edeceğimiz durum yok. Şuan yoğun bakımda Ünal Bey. Vücuduna isabet eden kurşun ve parçaları çıkartılmış durumda. Doktorlarımızın ve başhekimimizin verdiği bilgilere göre hiç bir hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Bulut, Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir’in kullandığı 60 ER 134 plakalı makam aracına akşam saatlerinde Erbaa-Tanoba yolu Koçak köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu başkan Özdemir'i, araçta bulunan ve yaralanan MHP'li Ünal Umay’ı Erbaa Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bulut, hastane ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, belde belediye başkanlarının ve il genel meclis üyelerinin bulunduğu araca silahlı saldırı yapıldığını söyledi.

Saldırıda belediye başkanı Özdemir'in yara almadan kurtulduğunu anlatan Bulut, "Başhekim ile görüştüm Ünal Umay Bey'in de operasyonu gayet başarılı bir şekilde geçmiş. Endişe edeceğimiz durum yok. Şu an yoğun bakımda Ünal Bey. Vücuduna isabet eden kurşun ve parçaları çıkartılmış durumda. Doktorlarımızın ve başhekimimizin verdiği bilgilere göre hiç bir hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde elhamdülillah. İnşallah tez amanda iyileşecektir. Başsavcımız burada. İl Jandarma Komutanımız ve Erbaa'daki tüm kolluk kuvvetlerimiz görevinin başında. Olay yeri inceleme ekiplerimiz olay yerinde. Bu hadiseyi aydınlatmak üzere yargı organlarımız gerekli gayreti gösteriyor." dedi.

Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir de "Beldeye giderken nerden geldiğini bilmediğimiz şey Ünal Bey'e isabet etti. Benim sağlığımda bir şey yok şükür. Ünal abimde de çok şükür hayati tehlike yok. Olay adli mercilerce araştırılıyor." diye konuştu.

Bu arada Umay'ın hastaneye getirilişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir’in kullandığı 60 ER 134 plakalı makam aracına dün akşam saatlerinde Erbaa-Tanoba yolu Koçak köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılmıştı. Araçta bulunan MHP'li Umay’ın başından yaralanmış, saldırıdan Özdemir yara almadan kurtulmuştu. Özdemir, camları kırılan makam aracıyla Umay'ı Erbaa girişine kadar getirilmişti. Umay burada ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Umay’ın ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenilmişti.
Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatmıştı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de hastaneye gelerek doktorlardan bilgi almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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