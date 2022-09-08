Tokat'ta Zabıta Haftası kutlandı

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TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Zabıta Haftası dolayısıyla belediyede görev yapan zabıta personeli ile bir araya geldi.

Eroğlu, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeli ile belediye sosyal tesislerinde yemekte buluştu.

Yemek sonrası konuşan Eroğlu, zabıta personelinin haftasını kutladı.

Zabıta personelinin belediyenin görünen yüzü olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Zabıta denilince akla ilk anda çarşı pazar düzeni gelse de görevi ve değeri sadece bununla sınırlı değildir. Zabıta yolda kalmışın, darda kalmışın yanındadır. 196 yıllık geçmişe sahip zabıta teşkilatı şehirlerde düzenin ve esenliğin koruyucusudur. Bu vesileyle bilhassa pandemi döneminin zorluklarının atlatılması için belediyemizce yapılan çalışmalarda fedakar gayretleriniz için sizleri tebrik ediyorum." dedi.









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