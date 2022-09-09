Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Yılmaz yönetimindeki 34 GN 9650 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Otogar Kavşağı'nda, İlker Yasin Özkan idaresindeki 60 FH 140 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Kibar ve Emine Yılmaz yaralandı. Araçta sıkışan Kibar Yılmaz, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kibar Yılmaz, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



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