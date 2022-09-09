Tokat'ta sema gösterisi yapıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta Mevlevihane Müzesi'nde sema gösterisi yapıldı.

Tokat'ta Hazreti Mevlana hayattayken Mevleviliğin ulaştığı nadir merkezler arasında gösterilen Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi bahçesinde Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi organizesinde Konya Büyükşehir Sema Grubu sema gösterisi sundu.

Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren sema gösterisini vatandaşlar ilgi ile izledi.

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