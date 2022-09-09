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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta sema gösterisi yapıldı

AA

Tokat'ta sema gösterisi yapıldı

TOKAT (AA) - Tokat'ta Mevlevihane Müzesi'nde sema gösterisi yapıldı.

Tokat'ta Hazreti Mevlana hayattayken Mevleviliğin ulaştığı nadir merkezler arasında gösterilen Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi bahçesinde Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi organizesinde Konya Büyükşehir Sema Grubu sema gösterisi sundu.

Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren sema gösterisini vatandaşlar ilgi ile izledi.

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