Tokat'ta düştüğü traktörün altında kalan çocuk öldü

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde düştüğü traktörün altında kalan kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dedesi B.K. (68) idaresindeki 60 AT 184 plakalı traktörde bulunan M.F.K. (9), Yukarıçandır köyünde dengesini kaybederek araçtan düştü.

Traktörün üzerinden geçtiği M.F.K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından aileye teslim edildi. M.F.K'nin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.









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