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TOKAT (AA) - Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükbağlar köyündeki kına gecesinde henüz kimliği belli olmayan kişi tarafından tabanca ile havaya açılan ateş sonucu mermi 29 yaşındaki Mustafa Koşar'ın karnına isabet etti.

Ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Koşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Koşar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Haberi duyarak hastaneye gelen Koşar'ın yakınları gözyaşı döktü. Hastanede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli M.U. kullandığı tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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