Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çimenözü mevkisinde şüpheli harekette bulunan 3 kişiyi durdurdu.

Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan armada 116 gram kubar esrar ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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