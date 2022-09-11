Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangına müdahale eden kişi, köyüne dönerken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.



Salih Kılıçaslan (72) ile eşi Güleser Kılıçaslan (70), Saraykışla köyü yaylasında çıkan orman yangınının söndürülmesine destek vermek için bölgeye gitti. Çift, yangının kontrol altına alınmasının ardından 60 DH 345 plakalı traktör ile köylerine dönmek için yola çıktı.

Kılıçaslan'ın kullandığı traktör, Alıcık Mezrası mevkisinde yoldan çıktı.

Kazada yaralanan çift, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salih Kılıçaslan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güleser Kılıçaslan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.