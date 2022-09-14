Tokat'ta iş yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner ve yanındaki kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta veteriner hekim ve iş yerindeki bir kişi, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, A.A, Yarahmet Mahallesi Manolya Sokak'ta iş yeri bulunan veteriner hekim Yunus K'nin yanına gelerek, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A, üzerinde taşıdığı bıçakla Yunus K'yi kolundan, o sırada iş yerinde bulunan Osman B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Yaralanan iki kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.

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