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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

AA

Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı.

Vali Hatipoğlu, Ali Tepe Topçubağı İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğrencilerin şiirler okudu, gösteriler sundu.

Vali Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, İlköğretim Haftası'nın öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yepyeni bir başlangıcın heyecanının yaşandığı hafta olduğunu söyledi.

Salgın ile mücadelede okullardan uzak kalan çocukların yeni eğitim öğretim yılında artık normal bir şekilde okullarına gelip sıralarına kavuştuklarını ifade eden Hatipoğlu, "Tabii ki eğitim camiası için ne yapsak azdır. Okullarımızı daha iyi hale getirmek için yıllardır çalışmaktayız. 28 yıllık idareciliğim boyunca özellikle en fazla yatırımın eğitim alanına yapılmış olduğunu görmekten bahtiyarım." dedi.

Eğitim alanında yapılan çalışmaları anlatan Hatipoğlu, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Konuşmaların ardında, ders zilini çalan Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir sınıfları gezerek, öğrencilere kitap hediye etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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