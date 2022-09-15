Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Yunus Emre ilkokulu Ortaokulu'ndaki programa Kaymakam Feyza Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Mustafa İncebiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, daire ve kurum amirleri, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aymak tarafından yapıldı.

Öğrencilerin oyun ve gösteriler sunduğu program, dördüncü sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere "okula hoş geldiniz" çiçeği vermesiyle sona erdi.

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