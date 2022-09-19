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Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

AA

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi

TOKAT (AA) - İstanbul'da aynı gün vefat eden anne ve oğlu, memleketleri Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedildi.

Alınan bilgiye göre, Pendik ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Pakize Atalay dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünün ardından 56 yaşındaki oğlu Erdoğan Atalay, yaklaşık 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Anne ve oğlunun cenazeleri, kara yolu ile Tokat'ın Turhal ilçesine getirildi.

Meydan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından anne Pakize ve oğlu Erdoğan Atalay'ın cenazeleri Kesikbaş Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dazya köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Eşi ve oğlunu aynı gün kaybeden Tahsin Atalay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Cenazeye Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çoban, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun ve vatandaşlar katıldı.

Kalp krizi sonucu vefat eden Erdoğan Atalay'ın oğlu Mert Atalay'ın 2016 yılında 20 yaşında, İstanbul'da trafik kazasında öldüğü, baba Atalay'ın, oğlunun ölümüne sebep olan sürücünün bulunması için yıllardır çaba gösterdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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