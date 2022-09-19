Samsun ve 6 ilde Gaziler Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ve 6 ilde Gaziler Günü kutlandı

AA

Samsun ve 6 ilde Gaziler Günü kutlandı

SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat, Sinop, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören gerçekleştirildi.

Samsun'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mustafa Demir ve gazi dernekleri temsilcileri anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril, milletin şehit ve gazilere minnet borçlu olduğunu söyledi.

Törende, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

- Tokat

Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, gaziliğin, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi.

Özmen, "Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanması, devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi." dedi.

Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

- Sinop

Sinop’ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve gazi dernekleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, şiirlerin okunmasıyla sona erdi. ​​​​​​​

- Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Gaziler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde kentteki gazilerle bir otelde kahvaltıda buluştu.

Ardından Çorum Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törende Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi, Çorum Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi yöneticileri, Şehitler Anıtı'na çelenk sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, törende yaptığı konuşmada, bir savaş meydanındaki en yüksek mertebenin şehitlik olduğunu, gazilik mertebesinin de en yüksek ikinci makam olduğunu vurguladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Çiftçi ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törende Müftü Muharrem Biçer tarafından şehitlerin ruhu için dua edildi.

- Çankırı

Çankırı Anıt Alanı'nda düzenlenen törende Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Çelik,19 Eylül Gaziler Günü'nün bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasını sağlayan ve devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Kore Gazisi Mustafa Kurt ve bir öğrenci tarafından şiir okundu.

Anıt Alanı'ndaki törenin ardından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde "Gazilerimize Vefa" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

- Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.

Hüseyin Mahmutoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Daha sonra Doğa Kültür Köyü'ndeki programda konuşan Vali Avni Çakır, Türk milletinin tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu söyledi.

- Amasya

Amasya'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazilerle sohbet etti ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Törene, Vali Masatlı ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkan Vekili Cemal Umut Kılıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şube Başkanı Ahmet Ünverdi, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa ...
Tokat'ta akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Tokat'ta akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ...
Tokat orman yangını (2)
YEREL HABERLER Tokat orman yangını (2)
Tokat'ta akrabalar arasına çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta akrabalar arasına çıkan silahlı kavgada 4 ...
Tokat'ta akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı 
YEREL HABERLER Tokat'ta akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ...
Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Tokat orman yangını (1)
YEREL HABERLER Tokat orman yangını (1)
Tokat'ta ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Tokat'ta ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta çıkan yangında ekmek fabrikasının çatısı kül oldu
YEREL HABERLER Tokat'ta çıkan yangında ekmek fabrikasının çatısı kül ...
Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.