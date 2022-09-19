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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt ve Turhal'da Gaziler Günü kutlandı

AA

Yeşilyurt ve Turhal'da Gaziler Günü kutlandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ve Turhal ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Yeşilyurt Kaymakam Vekili Feyza Yılmaz ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zeynep Gebel yaptı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler sonrasında Kaymakam Yılmaz, gazileri makamında ağırladı.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı

Turhal'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı Abdurrahman Ergin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı Abdurrahman Ergin, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Ali Soner Bozan, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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