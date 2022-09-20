TOGÜ Rektörü Şahin, lisede ders verdi

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TOKT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. D. Bünyamin Şahin, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılış dersi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOGÜ işbirliği ile vali, rektör ve üniversite profesörleri tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcında ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilere verilmesi planlanan açılış dersi etkinlikleri başladı.

Etkinlikler kapsamında ilk dersi veren Rektör Şahin, öğrencilere deneyimlerinden bahsetti.

Kendisinin de Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu belirten Şahin, lise yıllarında öğrendiği Arapça'nın çokça faydasını gördüğünü dile getirdi. Öğrencilerin hedeflerini belirlemelerini tavsiye eden Şahin, gelen soruları da cevapladı.

Ortaöğretim kurumuna devam eden öğrenciler için üniversite düşüncesi, kendilerini değerli hissetme, başarıya giden yolda daha önce bu yolda yürümüş insanlarla sohbet ederek kendilerine rol model olabilecek bilim insanlarını tanıma ve motivasyonlarını artırma hedefleri ile düzenlenen etkinlik devam edecek.



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