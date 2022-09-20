Tokat'ta yangın çıkan asfalt şantiyesinde zarar oluştu

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TOKAT (AA) - Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Tokat-Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü yakınlarında bulunan asfalt şantiyesinde yangın çıktı.

Yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü yangında asfalt şantiyesinde zarar oluştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da yangın yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.





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