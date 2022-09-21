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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

82 yaşındaki emekli öğretim üyesi antik kentteki kazı çalışmalarına destek veriyor

AA

82 yaşındaki emekli öğretim üyesi antik kentteki kazı çalışmalarına destek veriyor

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ömür Bakırer, ilerleyen yaşına rağmen Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda gönüllü olarak yer alıyor.

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı.

Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen, Tokat Valiliği tarafından desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, 2004 yılında uygulamaya konuldu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için başlatılan kazı çalışmaları 14 yıldır sürüyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas başkanlığında yürütülen bu yılki kazılara 12 kişilik bilimsel heyet ile 15 işçi katıldı.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden emekli öğretim üyesi 82 yaşındaki Prof. Dr. Ömür Bakırer, 6 yıldır antik kentteki çalışmalara katılıyor. Bakırer, kazıda çıkan cam eserler üzerine inceleme yapıyor.

- "Öğretim üyeleri için emeklilik diye bir şey olmuyor"

Bakırer, AA muhabirine, 42 yıl hizmet verdikten sonra 15 yıl önce ODTÜ'den emekli olduğunu söyledi.

Emekliliğinin ardından çalışmalarına devam ettiğini anlatan Bakırer, "Komana'da bu dönemde Bizans kademesinde çıkan camlar üzerinde çalışma yaptık. Diğer arkeolojik alanlarda çıkan Bizans camlarıyla ilişkisine baktık." dedi.

Komana'da, kırsal bir yerleşim olmasına rağmen cam alanında üstün şeyler yapıldığını vurgulayan Bakırer, "Seramik üretimi de aynı şekilde son derece gelişmiş. Komana, Anadolu'nun çok katmanlı kültürünün güzel bir örneği. Birçok yerde kazılardan çıkan camlar üzerinde çalışmalar yaptım." diye konuştu.

Komana'da 2016 yılından bu yana çalıştığını dile getiren Bakırer, şunları kaydetti:

"Önemli olan bilgidir. Öğretim üyeleri için emeklilik diye bir şey olmuyor, araştırmalar devam ediyor. Sadece statünüz değişiyor. Emeklilik benim için hiç fark etmedi. Aynen devam ediyorum. Benim için fark eden, sağlık nedenleriyle hareket kabiliyetimin azalması. Sağ olsunlar, ekip üyeleri bu konuda bana yardım ediyor. Bu zorluğu aşmaya çalışıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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