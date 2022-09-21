Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, esnafla bir araya geldi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnafla bir araya geldi.

Eroğlu, Tokat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan'ın ev sahipliğinde kooperatif binasında düzenlenen programda meydan esnafı ile buluştu.

Esnafla bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Eroğlu, "Bugün dost bağına girmek için bahanemiz, dostlarla güzel bir sohbet etmek oldu. Bizler her çalışmamızda esnafımızın görüşlerini alarak hareket ediyoruz. Esnafımızı Tokat'ımız asli unsurlarından görüyoruz. Şehir merkezinde yaptığımız çalışmaların başarıya ulaşması için esnaflarımızın görüşlerinin önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Tokat'ta yapımına başlanan yeni sanayi sitesinden proje aşamasında olan yer altı çarşısına kadar esnafın gündeminde olan çalışmalar hakkında bilgi veren Eroğlu, görüş ve önerileri için kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.



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