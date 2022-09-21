TOGÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

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TOKAT (AA) - Türk Kızılay Tokat Şube Başkanı Faruk Delen, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Delen, Tokat Kan Bağış Merkezi Müdürü Muhammet Jobarah ve Tokat Kan Bağış Koordinatörü Burhan İştar ile Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin’i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyarette Tokat merkezde TOGÜ tarafından Kızılaya yer tahsisi yapılması ve Taşlıçiftlik Kampüsü içinde bulunan öğrenci butiğinin açılması kararlaştırıldı.



Ziyarette Delen tarafından üniversitenin Kızılaya yüksek oranda kan bağışı yapması dolayısıyla Şahin'e kurumsal kan bağışçısı madalyası takdim edildi.





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