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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta devrilen hafif araçtaki 3 kişi yaralandı

AA

Tokat'ta devrilen hafif araçtaki 3 kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ş.Y. yönetimindeki 59 KT 836 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Reşadiye kara yolu 24. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta bulunan A.F.Y, A.S. ve M.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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