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TOKAT (AA) - Tokat'ta sağanak etkili oldu.

Kentte öğleden sonra kısa süreli yağmur yağdı. Sağanak sonrası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yolda su birikintisi oluştu.



İl genelindeki bazı bölgelerde de kısa süreli yağış görüldü.





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