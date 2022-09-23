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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Tokat'ta konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Tokat'ta konuştu:

TOKAT (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti, yine milletin derdi ile dertlendiğini, bu dertlere çözüm ürettiğini, sosyal konut projesi ile göstermiştir. Muhalefetin burada da destek olmadığı gibi bu projeyi kıskanarak köstek olmaya çalıştığını görüyoruz." dedi.

Dağ, Tokat Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Tokat Havalimanı'nın Tokat'ı bir üst lige çıkardığını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Bu hizmetin AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olduğunu vurgulayan Dağ, Tokat'ın bunu hak ettiğini dile getirdi.

Sosyal konut projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her yerinde ciddi heyecan doğurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın TOKİ ile yaptığı çok önemli bir proje. İnsanlarımızın bu meselesini çözme noktasında adım attığımız gibi aynı zamanda, hızla ilk kurada çıkmayanların konut sahibi olması için çalışma yapacağız. AK Parti yine milletin umudu oldu, ümidi oldu. AK Parti, yine milletin derdi ile dertlendiğini, bu dertlere çözüm ürettiğini, sosyal konut projesi ile göstermiştir. Muhalefetin burada da destek olmadığı gibi bu projeyi kıskanarak köstek olmaya çalıştığını görüyoruz. Bazı cılız, 'Destekliyoruz' açıklamaları olsa da arka taraftan insanların aklını bulandıracak birtakım hamleler yaptığını görüyoruz. Özellikle fiyatlar ile ilgili muhalefetin dezenformasyona gittiğini görüyoruz. TOKİ, bugüne kadar 1 milyon 200 bine yakın konut üretmiştir."

CHP Genel Başkanı'nın bir iki gün önceki demecinde 40 ilde seçime girmeyeceklerini, ortak liste yapacaklarını, kendilerinin de ortak listeye dahil olacaklarına dair ifadesi olduğunu anlatan Dağ, "Bir siyasi parti, hele Türkiye'nin ikinci partisi olan, 'Ben iktidara namzetim' diyen bir siyasi partinin Türkiye'nin 40 ilinde 'Ben yokum' demesi bir kere itiraftır. 'Ben yokum' itirafıdır. 'Ben Türkiye'nin yarısında parti olarak yokum'. Bu 'Yokum' itirafı, 2023 seçimlerini kaybettikten sonra resmi olarak yok oluşa dönecektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu mantıkla tarihe karışmakla karşı karşıyadır." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kendisinin de seçim bölgesi olan İzmir'de milletvekilleri kampında çok net şekilde parti kurmaylarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine, "Bazılarınızın sesi hiç çıkmıyor. Bazılarınız bana zarar veriyor. Artık sesiniz çıksın. Benimle misiniz? Yanımda mısınız?" gibi bir çağrısı olduğunu belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Bir kere bu durum Genel Başkan için acziyet göstergesidir. Bir genel başkanın kendi partililerine, 'Benimle misiniz?' diye bir soru yöneltmesi, kendisinin acizliğini gösterir ama burada bizim bakış açımız noktasında 2 artı 6'lı masanın 2 Ekim'de toplantısı var. 2 Ekim'deki toplantıda herhalde cumhurbaşkanlığı adaylığı ile alakalı bir süreç ortaya koymaları gerekir. Kılıçdaroğlu'nun kendi milletvekilleri, belediye başkanlarıyla toplantısında yaptığı çağrıya verilmiş cevaplara baktığımızda, 2 artı 6'lı masanın hiçbir iradesinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından karşılığının olmadığı, Cumhuriyet Halk Partisinin 2 artı 6'lı masanın iradesini önemsemediğini gösteren bir noktadır. Bizim yorum yapmamızdan ziyade 2 artı 6'lı masadaki genel başkanların ne yorum yapacakları çok daha önemli. Asıl onların yorumlarının ne olacağını kamuoyunun merak ettiğini düşünüyoruz. Bizim rotamız belli, kaptanımız belli. Güvertemizde milyonlarca aktörümüz var. İnşallah ülkemizi bu noktaya getirdiysek, 2023'den sonra Türkiye'nin 100. yılı olacağını düşündüğümüz o dönemde bu kadrolar Türkiye'yi layık olduğu daha üst noktaya getirecektir. İnşallah 2023'te Türkiye'nin 100. yılı başlayacaktır."

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı tarafından 25 Mart'ta açılan Tokat Havalimanı ile ilgili fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Dağ'ın yanı sıra AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir tarafından verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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