TOKAT (AA) - Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü.
Kızılköy yakınlarında vatandaşlar tarladaki otları ve ağaç parçalarını yaktı.
Alevleri gören vatandaşalar ekiplere haber verdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
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