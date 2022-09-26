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TOKAT (AA) - Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü.

Kızılköy yakınlarında vatandaşlar tarladaki otları ve ağaç parçalarını yaktı.

Alevleri gören vatandaşalar ekiplere haber verdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.





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