Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki kişi, jandarmanın iz takip köpeği "Talan" tarafından bulundu.

Bilgili köyünde, dün evinden hayvan otlatmak için çıkan H.Ö. (83), akşam olmasına rağmen dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

AFAD ekipleri ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 15 personelle arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında dron ve iz takip köpeği "Talan" da kullanıldı.

Yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan", köye 3 kilometre uzaklıkta Çakmak mevkisinde ormanlık alanda buldu.

H.Ö, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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