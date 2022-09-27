Tokatlı aile 4 kuşaktır yöresel lezzet "yağlı" yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokatlı aile 4 kuşaktır yöresel lezzet "yağlı" yapıyor

AA

Tokatlı aile 4 kuşaktır yöresel lezzet "yağlı" yapıyor

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta yaşayan Çökeliğinoğlu ailesi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan coğrafi işaretli yağlının yapımını 4 kuşaktır sürdürüyor.

Kentte yaklaşık 150 yıllık geçmişi bulunan yağlının hamuru yoğrulduktan sonra üzerine margarin sürülüyor ve küçük parçalara ayrılıp bir saat dinlenmeye bırakılıyor.

Daha sonra yuvarlak halde inceltilen hamur, margarin sürülen tepsilere konuluyor. Odun ateşi yanan fırına atılan tepsilerdeki yağlı, yaklaşık 15 dakikada pişiriliyor. Sade ve çökelekli olarak yapılan yağlı, isteğe göre tereyağlı da hazırlanıyor.

Yöresel lezzetlerden yağlı, Tokatlıların kahvaltıda en fazla tükettiği yiyecekler arasında bulunuyor.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının 2019 Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile Tokat yağlısına, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildi.

- "Bu yağlı olmazsa Tokat'ımız kahvaltıda bir şey yemez"

Kentte yağlı üretimi yapan 65 yaşındaki Mahir Çökeliğinoğlu, AA muhabirine, 13 yaşından bu yana bu işle uğraştığını söyledi.

Yağlı yapımının dedesinden babasına, ondan da kendisine kaldığını anlatan Çökeliğinoğlu, "Bu bize dededen kalma bir sanat. Benden de oğullarıma. Bu yağlı olmazsa Tokat'ımız kahvaltıda bir şey yemez. İlla yağlı olacak." dedi.

Tokat'ta kahvaltılarda yağlı tüketiminin gelenek haline geldiğine işaret eden Çökeliğinoğlu, şunları kaydetti:

"Yağlının yapılması zor, kolay değil. Gece yarısı başlıyoruz, sabah 06.00'da hazır etmeye başlıyoruz. 52 yıldır yaptığım bu mesleği 2 ay önce çocuklarıma bıraktım. Çocuklarımdan sonra torunlarım çalışacak. Nesil boyu gidiyor. Mesleğimiz atadan kalma."

Tokat yağlısını başka illere de gönderdiklerini dile getiren Çökeliğinoğlu, "Yağlı 1-2 ay kalsa bile küflenme yapmaz çünkü maya yok. Bunun hamurunda hiç maya yok. Simit ve çörek hamurunda maya var. Onlarda küflenme olabilir ama yağlıda kesinlikle küflenme olmaz." ifadesini kullandı.

- "Biz de mesleği çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız"

Babasından devraldıkları yağlı yapım işini ağabeyi Sinan ile devam ettiren 25 yaşındaki Bedrettin Çökeliğinoğlu ise dede mesleği işlerini sürdürdüklerini belirterek, "Biz dördüncü kuşağız. Biz de nasip olursa mesleği çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız." dedi.

İzmir'den memleketi Tokat'a tatile gelen Ali Sever de yağlının Tokat'a has bir lezzet olduğunu vurgulayarak, "Genci, yaşlısı yağlı yemeden yapamaz. Sabahları buraya geliyorum özellikle yağlı yemeye. Yağlıyı İzmir'e de istiyoruz, kargoyla gönderiyorlar." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu
YEREL HABERLER Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" ...
Hayvan otlatırken kayboldu, iz takip köpeği 'Talan' buldu
YEREL HABERLER Hayvan otlatırken kayboldu, iz takip köpeği 'Talan' ...
"Sezar'ın Kalesi"ndeki antik tiyatronun seyirci basamakları gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER "Sezar'ın Kalesi"ndeki antik tiyatronun seyirci ...
Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Tokat'ta itfaiyeciler tatbikat yaptı
YEREL HABERLER Tokat'ta itfaiyeciler tatbikat yaptı
Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri'nin ardından
YEREL HABERLER Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri'nin ardından
822 yıllık Büğdüz Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER 822 yıllık Büğdüz Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta sona erdi
YEREL HABERLER Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.