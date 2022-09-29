Erbaa'da "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği yapıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Emniyet Genel Müdürlüğü organizesiyle trafikte yaya önceliğinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Erbaa'da program düzenlendi.

Erek Caddesi'nde düzenlenen programa Kaymakam İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Yıldız, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İlçe protokolü farkındalık etkinliğinde araç sürücülerine bilgilendirme broşürleri verirken öğrenciler ise projenin anlatıldığı yazıların olduğu dövizleri taşıdı.

Daha sonra yaya geçidi kırmızıya boyandı.





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