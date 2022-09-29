GÜNCELLEME - Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki kişi, jandarmanın iz takip köpeği "Talan" tarafından bulundu.

Kapaklı köyünde 2 gün önce evinden ayrılan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk'ten bir daha haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Öztürk, iz takip köpeği "Talan" tarafından Kapaklı köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Akkuş mevkisinde kayalık alanda ağaçların arasına sıkışmış vaziyette bulundu.

Yaşlı adam, sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edilecek.

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