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Salon: Ali Yücel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Kaan Bülbül, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Berkun Eber Üstündağ (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Muhammed Furkan Açıkgöz, Eren Kanlı)

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Onur Günaydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Yasin Aydın, Selim Kalaycı)

Setler: 23-25, 20-25, 27-29

Süre: 95 dakika (29, 28, 38)





TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.





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