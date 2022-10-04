Tokat'ta bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Durbaba Demirci idaresindeki 34 EC 9206 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Sevgi Demirci ve Zennure Cırık araçta sıkıştı.

Demirci ve Cırık, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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