Tokat'ta sahipsiz hayvanların yemliklerine mama bırakıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sahipsiz hayvanların yemliklerine mama konuldu.

Kaymakam Feyza Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Fatih Yaşar ile Milli Hakimiyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Hükümet Konağı önünden başlayıp Atatürk Bulvarı ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bulunan sahipsiz hayvanları yemliklerine mama bıraktı.

Öğrenciler, köpek yavrularını da sevdi.

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