Tokatlı öğrenciler Erasmus projesi kapsamında Portekiz'i gezdi

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TOKAT (AA) - Niksar Kaya İsmet Özden Ortaokulu öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında Portekiz'e gitti.

Niksar Kaya İsmet Özden Ortaokulu, öğrenciler arasında farlılıklara saygı, hoşgörü ve dostluk kavramlarını pekiştirmek, öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini ve bilgi birikimlerini artırmak, katılımcı diğer ülke kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak ve kendi kültürlerini tanıtmak amacıyla "Güneş Herkesi Isıtır" projesini hazırladı.

Proje kapsamında İspanya, Türkiye, Portekiz, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya'dan proje ortağı olan okullardan 20 öğretmen ve 100'e yakın öğrenci, Portekiz'de buluştu.

Ülkenin farklı kentlerini gezme fırsatı bulan öğrenciler, tarihi mekanlar ve müzeleri ziyaret etti.

Projede okul müdürü Talip Kütükçü, proje koordinatör öğretmeni Ertuğrul Balcı ve 5 öğrenci, Türkiye ekibi olarak yer aldı.

Balcı, Türkiye, Tokat ve okulu tanıtan sunum gerçekleştirdi.





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