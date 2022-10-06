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Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

AA

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

TOKAT (AA) - Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, küçüklüğünden bu yana asker olmak isteyen bardet-biedl sendromlu Mertcan Akdağ'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne başvuran bardet-biedl sendromlu 20 yaşındaki Mertcan'ın annesi Sündüs Akdağ, oğlunun küçüklüğünden bu yana jandarma olmak istediğini belirterek, bu konuda yardım talep etti.

Müracaat üzerine Mertcan'ın hayalini gerçekleştirmek isteyen Müdürlük, İl Jandarma Komutanlığı ile temsili askerlik programı hazırladı.

Önce İl Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olan Mertcan Akdağ'ın kaydı gerçekleştirildi. Daha sonra berbere götürülerek asker tıraşı yapılan Akdağ'a hazırlanan üniforma giydirildi. Alaydaki arkadaşlarıyla tanışan Akdağ, kantininden alışveriş de yaptı.

Vali Numan Hatipoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı da genci alayda ziyaret ederek, birlikte yemek yedi. Bir gün asker olmanın heyecanını yaşayan Akdağ, askerliğinin sonunda terhis belgesini Hatipoğlu'nun elinden alarak uğurlandı.

Sündüs Akdağ, 5 çocuğundan ikisinin engelli olduğunu belirterek, "Oğluma bir günlük asker olmanın sevincini yaşatan Valimiz Numan Hatipoğlu başta olmak üzere İl Jandarma Komutanımız Bahri Bostancı ve Jandarma Teşkilatı ile Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." dedi.


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