Alevi STK temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni adım" açıklamalarını değerlendirdi

TOKAT / ELAZIĞ (AA) - Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı ve Alevi dedesi Muharrem Erkan ile Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı ve Alevi dedesi Cafer Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevilere ilişkin "yeni adım" açıklamasını değerlendirdi.

Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Aleviler ile ilgili gerek imar gerekse iletişim konusunda çalışmalar yapıldığını, çalışmaları takip ettiklerini dile getirdi.

Atılan adımların yadsınamaz, iyi birer adım olduğunu belirten Erkan, bunun "yapılması gereken" olduğunu söyledi. Erkan, şunları kaydetti:

"Bizim tek çıkış yolumuz diyalogdur, iletişimdir, bir arada birbirimizi dinlemek ve anlamaktır. Yargısız infazlardan kaçmaktır. Bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar hakkında hükümler yürütmek yerine tam görmek, bilmek gerekir. En önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kanun koyucularının koymuş olduğu yasalar çerçevesinde hareket ederek vatandaşların vatandaşlık görevlerini ifa etmelidir diye düşünüyorum. Çünkü bu memleket hepimizindir."

- "Alevi çalıştayları sayesinde Alevilik üzerindeki o sis perdesi aralandı"

Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı ve Alevi dedesi Cafer Yeşil de hükümetin Alevi toplumunun sorunlarının çözümü noktasında attığı adımları yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini belirtti.

Alevi vatandaşların mevcut sorunlarının bugünkü sorunlar olmadığını, Cumhuriyet tarihinden bugüne üst üste yığılarak geldiğini kaydeden Yeşil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün geçmiş hükümetler döneminde de Alevi toplumunun sorunları vardı ama bu sorunlar son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapılan Alevi çalıştayları ve toplantılar sayesinde işin doğrusu, Alevilik üzerindeki o sis perdesi aralandı. Bu sorunları belli bir seviyeye çıkardı ve Alevi toplumu bu sorunların çözümü noktasında çok yüksek bir beklenti içerisine girdi."

Sıkıntıların çözümü noktasında 2008, 2009 ve 2010'daki çalıştaylarla önemli adımlar atıldığını, Alevi sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yüksek katılım gösterdiği çalıştaylar sonucunda alınan kararların bir rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşıldığını aktaran Yeşil, bugüne kadar gelinen süreçte Alevi Bektaşi vatandaşların çok sayıda taleplerinin belirlendiğini ve birçoğunun çözüme kavuşturulduğunu vurguladı.

- "Ciddi bir beklenti içerisine girdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Alevi vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin yeni kararları açıklayacaklarını ifade etmesinin Alevi toplumunda büyük bir heyecan ve beklenti oluşturduğunu dile getiren Yeşil, şöyle devam etti:

"Alevi toplumumuzun gözü kulağı Sayın Cumhurbaşkanımızın Alevilerle ilgili yapacağı açıklamada olacak. Ciddi bir beklenti içerisine girdik. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yarın Şahkulu Sultan Dergahı'nda gerekli açıklamaları yapacak. Alevi sorunlarına orada neşter vurularak bitirilecek. Artık bundan sonraki süreçte bu sorunlar Türkiye gündeminden kalkar ve Alevi toplumu olarak gerçekten bizler de müteşekkir oluruz, şükranlarımızı sunarız."

Alevi açılımıyla ülkede özellikle Alevi ve Sünni toplumun birbirine karşı daha duyarlı hale geldiğine inandığını ifade eden Yeşil, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hükümetin Alevilerin sorunlarına el atması, yerinde tespit edip çözmeye yönelik attığı adımlar ülkemizde gerçekten kabul gördü. En azından Alevi Sünni arasındaki o fay hatlarını da yumuşattı. Zaten işin doğrusu asırlardır Alevi Sünni birbirini tanıyor, komşuluk yapmışlardır, kız alıp vermişlerdir. Onun için Alevi ve Sünni arasında asla ve asla öyle çok ciddi sorunların olduğu bir durum da söz konusu değildir. Zaten amacımız toplumun huzur ve refahını sağlayıp beraberce insanca yaşamaktır. Eğer biz insanca yaşarsak, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edersek Allah'ın izniyle bu ülkede hiçbir sıkıntı olmaz. Kimseler de gelip bu yaraları kaşıyamaz, insanları karşı karşıya getiremez."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.