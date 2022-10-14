Tokat'ta Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama programı düzenlendi.

Yeşilyurt İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe müftüsü Nuri Tapan tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra cami ve irşat isimli sinevizyon gösterimi sunuldu.

Tokat İl Müftü yardımcısı Cabir Çelik tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Mevlidi Nebi Haftası kutlama programına Yeşilyurt Kaymakam Vekili Feyza Yılmaz, Belediye Başkanı Vekili Ali Keklik, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile daire kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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