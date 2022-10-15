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Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu

Tokat Belediye Plevne: Mustafa Cervatoğlu, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Kaan Bülbül, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Eren Kanlı (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Egecan Avcıl, Eber Berkun Üstündağ, Berkay Yavuz)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Enaboifo, Nalobin, Gökhan Çatal, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 21-25, 21-25, 19-25

Süre: 86 dakika (29, 31, 26)





TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Bu arada maçtan önce Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





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