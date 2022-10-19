Turhal'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Salim Güleryüz ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Güleryüz, törende yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin 1829 yılından beri mevcut olduğunu belirterek, "Muhtarlar Günü ise 19 Ekim 2015 tarihinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yüce Meclisimizin kararıyla resmiyet kazanmıştır. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Yüce Meclisimize teşekkür ederiz." dedi.

Törene, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ali Soner Bozan, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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