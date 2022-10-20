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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tokat'ta muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca esnaf var, Allah nasip ederse göreceksiniz esnaf bakanlığı kuracağız. Esnafın derdini anlatacağı bir yer olsun istiyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tokat'ta muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:

TOKAT (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca esnaf var, Allah nasip ederse göreceksiniz esnaf bakanlığı kuracağız. Esnafın derdini anlatacağı bir yer olsun istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Tokat'ta bir otelde düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Ülkenin geleceğinden kaygı duyduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sorunların çözüm adresi elbette ki sandık olacaktır. Dolayısıyla her birimizin sorumluluğu var. Bu sorunların gereğini yerine getirdiğimizde ülkemiz bütün sorunlarını çözebilir." diye konuştu.

Tokat'ta sigara ve şeker fabrikalarının kapatıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye 34 yıl sonra şeker ithal etmek zorunda kaldı. Bu kadar şeker fabrikamız var, şeker pancarı üretebilecek binlerce çiftçimiz var ama pancar üretemediler, fabrikaları özelleştirdiler ve Türkiye 34 yıl sonra şeker ithal etmek zorunda kaldı. İşsizlik her yerde olduğu gibi Tokat'ta da var. Son 18 ayda işsizlik ödeneği için başvuran Tokatlı sayısı 11 bin 129 kişi. İşi olduğu halde işinden olmuş ve işsizlik sigortasından para almaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Millet İttifakı diyoruz. Her birimiz ayrı partiliyiz, her birimizin ayrı programı var. Her birimiz Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Ama Türkiye'yi içinde bulunduğu bu tablodan 6 lider çıkarmak istiyoruz. Daha yaşanabilir Türkiye olsun diye mücadele ediyoruz. Toplum kutuplaştırıldı, kavga eder hale geldik, neredeyse birbirimize selam veremez hale geldik. Türkiye'yi bu kutuplu ortamdan süratle çıkarmamız lazım. Bakın 6 parti hepimiz ayrıyız ama 6 parti kucaklaşabiliyoruz, bir araya gelebiliyoruz, oturup konuşabiliyoruz. Türkiye'nin dertlerini bir şekilde dile getirebiliyoruz. Çözüm nasıl olabilir diye çalışıyoruz."

- "Esnaf bakanlığı kuracağız"

Çiftçilerin sorunlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer çiftçiyi toprağa küstürürseniz, çiftçi ekmez. Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamazsa ekmez, zarar eder. Eğer siz çiftçiye pahalı mazot verirseniz, ne yapacak bu çiftçi? İlacı pahalı, gübresi pahalı, tohumu pahalı olursa ne yapacak bu çiftçi? İktidar olmamız halinde karar aldık ve çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerinden ve bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir hafta içinde sileceğiz. Aynı şekilde esnaf da perişan halde, esnafın da esnaf kredi kooperatiflerinden veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Esnaf ve çiftçimiz rahat nefes alsın. 'Bu devlet bana sahip çıkıyor' desin. Çiftçi de esnaf da sahipsiz kaldı. Esnaf bugün derdini nereye anlatacak. Bir bakanlık var mı? Milyonlarca esnaf var, Allah nasip ederse göreceksiniz esnaf bakanlığı kuracağız. Esnafın derdini anlatacağı bir yer olsun istiyoruz."

- "Muhtarlık kanunu çıkaracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Bir ara muhtarlıkları kaldırmak istiyorlardı. İtiraz ettik şimdilik bekliyorlar. Size aylık da ödemiyorlardı, aylık da ödemeye başladılar. Sizin aylığınız tatile çıktığınızda kesilir, rapor aldığınızda kesilir ama milletvekili öyle değil. Belediye başkanı öyle değil. Bakan, cumhurbaşkanı öyle değil. Onlar da seçimle geliyor. Peki size bu haksızlık neden yapılıyor? Bu haksızlıkları düzelteceğiz. Bakın biz muhtarlık kanunu adı altında çalışırken tespit yaptık. 82 değişik kanunda 354 maddede muhtar adı geçer. Sizin bağımsız bir muhtarlık kanununa ihtiyacınız var. Bunun için çalışmalarımızı yaptık. Meclis'e getirdik. AKP-MHP oylarıyla reddedildi ama Allah nasip eder iktidar olursak muhtarlık kanununu çıkaracağız."

Devletin temelini liyakat ve adaletin oluşturduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, liyakatin olduğu yerde yolsuzluk ve rüşvetin olamayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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