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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokatlı çiftçi ata tohumuyla domates verimini artırdı

AA

Tokatlı çiftçi ata tohumuyla domates verimini artırdı

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Yeşilyurt ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Aydoğan, bu yıl ata tohumu kullandığı domateste yüksek verim aldı.

Aydoğan, eline yaklaşık 3 yıl önce geçen ata domates tohumlarını çoğaltarak ilkbaharda ilk kez ekimini yaptı.

Hasat zamanı domatesin verimi Aydoğan'ı memnun ederken bazılarının ağırlığı bir kilogramı bulan domatesler ise şaşırttı.

Ahmet Aydoğan, AA muhabirine, bir tanıdığından aldığı ata tohumlarını ilk kez bu yıl geniş bir alana ektiğini söyledi.

Üç yıldır ata tohumlarını çoğalttığını anlatan Aydoğan, "Bu sene yaklaşık 4 dönümlük yere domates ektim. Dönüme yaklaşık 10 ton domates aldım. Verimi de domatesin kalitesi de gayet güzel. Aynı zamanda ciddi manada salça verimi de var. Domates tohumunu çoğaltıp Tokat ve gerekirse Türkiye'deki vatandaşlarımıza bu fideleri ulaştıracağız." dedi.

- "Seneye hedefimiz 20 dönümlük alanda domates ekmek"

Ata tohumu domatesten bu kadar verim beklemediğini ifade eden Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Domatesin bazıları bir kilonun üzerinde geliyor, 700 ila 800 gram gelen domatesler de var. Böyle olunca tonaj olarak da verimi gayet yüksek oldu. Şu an talebi karşılayamıyoruz zaten. Tarladan çıkan ancak komşularımıza yetiyor. İsteyenler ve sırada bekleyenler var. Seneye hedefimiz 20 dönümlük alanda domates ekmek. Bahçesinde domates eken abimizden rica ederek tohumunu aldım. Biz biraz daha fazla emek verdik. Netice bu."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk ise sağlayabilecekleri katkı ve destek konusunda Aydoğan ile görüştüklerini ve tarlada incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Domateslerin bazılarının ağırlığının 1 kilogramı da geçtiğini, ince kabuklu ve iri domateslerin salçalık özelliği olduğunu söyleyen Türk, "Yeşilyurt gibi kıraç bölgenin topraklarında bu tür sebzenin yetişmesi, hem çiftçi, açısından hem de tarımsal açıdan önemli bir gelişmedir. Ata tohumu kullanmış Ahmet Bey, çok da güzel yapmış." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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