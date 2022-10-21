Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Eroğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla Tokat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarlık müessesinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bizim kültürümüzde muhtarlarımızın çok önemli yeri vardır. Mahallenin abisidir, mahallelinin dertleri ile ilgilenip sorunlarını çözme noktasında en önemli yardımcısıdır. Vatandaşların kamu kurumları ile arasındaki köprüdür. Bizlerin de mahallelerimizin ihtiyaçları gidermemiz, eksiklikleri tamamlamamız noktasında çok değerli bir köprümüzdür. Sizler gibi değerli muhtarlarımızla çalıştığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Hep birlikte bir taraftan rızıklarımız için çalışırken daha temelde Tokat'ımıza, ülkemize, insanlarımıza nasıl faydalı oluruz bunun derdinde olan insanlarız." ifadelerini kullandı.





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