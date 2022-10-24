Niksar'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde şap hastalığına rastlandı.



Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonunca, ilçedeki hayvan pazarı 3 hafta süreyle kapatıldı.

İlçede şap hastalığına karşı gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

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