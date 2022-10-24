Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Bir araca ve eve düzenlenen operasyonda, 52 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

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