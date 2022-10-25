Ankara'da yol verme kavgasında öldürülen iki kardeşin cenazesi Tokat'ta defnedildi

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TOKAT (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde yol verme kavgasında silahla öldürülen iki kardeşin cenazesi, memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

Otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alınan Hacı ile ağabeyi Ahmet Sırakaya'nın cenazeleri, Reşadiye'nin Hasanşeyh beldesine getirildi.

Babaevinin önünde kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin cenazesi, belde mezarlığında yan yana toprağa verildi.

- Olay

Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkisinde 23 Ekim'de Süleyman K. ve torunu T.K. ile Hacı Sırakaya ve ağabeyi Ahmet Sırakaya arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Süleyman K'nın tabancayla ateş ettiği iki kardeş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Süleyman K, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.





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