Tokat'ta parçalı Güneş tutulması ilgiyle izlendi

Yemeği de suyu da altın değerinde!

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması Tokat'ta ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar özel gözlüklerle parçalı Güneş tutulmasını izledi.

Vatandaşlar, Güneş tutulmasının fotoğraf ve videolarını çekti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.