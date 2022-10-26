Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevket Öztürk idaresindeki 60 HY 107 plakalı traktör, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Yancı Köprüsü mevkisinde Ali Sezer yönetimindeki 66 LL 507 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan ve ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücüler, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada kaza, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.